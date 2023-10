Assolto l’uomo accusato di aver messo a ‘ferro e fuoco’ il Basso Molise

Un agricoltore di Campomarino venne sospettato di aver appiccato incendi che nell’agosto del 2021 devastarono circa 70 ettari di macchia mediterranea fra Campomarino, Termoli e Guglionesi. Sottoposto a giudizio col rito abbreviato, il pm aveva chiesto 4 anni di carcere. La difesa dell’avvocato Fazio ha dimostrato l’innocenza dell’imputato

Nel mese di agosto del 2021, una vasta area del Basso Molise fu teatro di uno degli incendi più devastanti mai registrati nella regione. Le fiamme divorarono circa 70 ettari di macchia mediterranea tra le località di Campomarino, Termoli e Guglionesi, mettendo in apprensione l’intera comunità locale. Addirittura dalle località turistiche della Pineta di Campomarino fu necessario evacuare centinaia di persone.

Le autorità avviarono un’indagine per determinare le cause dell’incendio, poiché c’era il sospetto che potesse essere stato dolosamente appiccato da un piromane. Verifiche delegate alla Squadra Mobile di Campobasso dalla Procura di Larino competente territorialmente per il caso.

Durante le indagini, un agricoltore residente nel territorio di Campomarino fu iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di incendio doloso aggravato.

L’uomo è stato sottoposto a processo, ma ha sempre sostenuto la sua completa estraneità alle accuse.

Questa mattina, 2 ottobre, il caso è stato discusso presso il Tribunale di Larino con la procedura del rito abbreviato. L’imputato è stato rappresentato dall’avvocato Giuseppe Fazio, il quale ha strenuamente difeso la sua innocenza sin dall’inizio del processo.

Alla fine della discussione, il pubblico ministero Torcini ha chiesto una condanna di quattro anni di reclusione, al netto di tutte le riduzioni di pena previste dall’abbreviato. Tuttavia, in una sorprendente svolta durante la Camera di Consiglio, la richiesta del pubblico ministero è stata completamente ribaltata.

L’imputato è stato assolto dal giudice Vecchi “perché il fatto non sussiste”, affermando così la sua innocenza. Questa decisione ha posto fine a una lunga vicenda giudiziaria che ha tenuto in sospeso la comunità locale, ma che alla fine ha portato alla liberazione dalle accuse l’agricoltore accusato, a quanto pare, ingiustamente.