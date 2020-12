Assolte le precedenti minoranze del Comune di Conca Casale

Assolte dall’accusa di calunnia le precedenti minoranze del Comune di Conca Casale, rappresentate nella circostanza da Annibale “Nanni” Prete, capogruppo di minoranza, Roberto Prete e Benedetto Salvatore. I tre amministratori municipali erano stati portati in giudizio dal primo cittadino della scorsa amministrazione del luogo, Luciano Bucci, successivamente decaduto per le dimissioni della maggioranza dell’allora consesso civico casalese. La sentenza è stata pronunciata ieri presso il Tribunale di Isernia. La vicenda. Nel corso della precedente legislatura, i citati componenti della minoranza consiliare avevano richiesto documenti relativi all’attività dell’ente locale. Il mancato rilascio degli stessi aveva provocato tutto un contenzioso tra primo cittadino e minoranze consiliari, sfociato in una denuncia per calunnia da parte dell’allora capo dell’esecutivo, rappresentato in Tribunale dall’avv. Pontarelli, nei confronti delle stesse minoranze, loro legale era l’avvocato Carmine Biasiello, successivamente rinviate a giudizio appunto per calunnia. Ieri sulla vicenda c’è stato il dibattimento in aula, conclusosi con l’assoluzione degli imputati non ravvisandosi alcun tipo di reato. Vicenda chiusa ? E’ possibile, ma resta da vedere cosa ne pensa l’allora minoranza consiliare casalese, oggi assolta da ogni addebito.