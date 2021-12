Associazioni si costituiscono per un progetto sulla sanità molisana

“Si ribadisce l’importanza del documento già presentato alla 4^ commissione consiliare”

Le sottoindicate Associazioni, dopo diversi incontri, si sono trovate in accordo nella sottoscrizione di un documento relativo alla pesante situazione sanitaria in cui versa la regione Molise.

Le stesse vogliono perseguire un progetto sociale, ambientale e sanitario per tutelare la salute dei molisani e quella del territorio; problematiche di cui sicuramente non tiene conto il POS di recente presentato che, tuttavia, è già in scadenza.

La priorità delle Associazioni è senz’altro la totale rilettura della sanità molisana attraverso l’attuazione della strategia della concertazione con gli operatori di settore chiamati a realizzare tale programma, con gli amministratori locali e, ovviamente, con i cittadini. E’ tuttavia da stigmatizzare la circostanza che al documento sottoscritto dalle Associazioni e presentato, discusso ed accolto in 4^ commissione, non è stato dato alcun seguito.

Si ribadisce quanto già esplicitato e cioè:

L’importanza dell’attività preventiva, attraverso il riavvicinamento dei cittadini alle case della comunità ( ex casa della salute) nonché il potenziamento dei dipartimenti di prevenzione e salute mentale.

Il rafforzamento della medicina territoriale in ogni suo aspetto (118, continuità assistenziale, assistenza primaria e specialistica ambulatoriale) compreso tutte le altre importanti figure sanitarie e senza dimenticare l’assistenza domiciliare.

La riqualificazione dell’attuale offerta della specialistica ospedaliera, attraverso il miglioramento delle strutture, delle dotazioni strumentali e del personale sanitario.

E’ nostra volontà continuare a riproporre con forza il documento e tornare a chiedere che la 4^ commissione consiliare regionale ne prenda atto affinché possa dare seguito allo stesso.

MOLISE DOMANI

MOLISE 2030

ISDE sezione Molise

ALI Autonomie Locali

La Fonte

Molise città ideale

Associazione ex consiglieri regionali