Associazioni di volontari esperti insieme per “Re…state in Sicurezza”, successo per l’evento

Grande successo per l’evento “Re…state in Sicurezza 1° edizione” che si è svolto in piazza Aldo Moro a Campomarino ieri domenica 16 luglio. Promossa dalla collaborazione di tre Associazioni: Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari Molise, Cvp Campomarino e Salvamento Molise, l’iniziativa ha visto la presenza di volontari esperti e anche di personale medico. Nel corso dell’evento ci sono state dimostrazioni ed attività informative sulla sicurezza in blsd, disostruzione delle vie aeree, antincendio boschivo, alluvione e la presentazione delle “Prime 10 regole d’oro per un bagno sicuro”. Nel contempo è stato previsto anche un percorso di giochi di abilità ” Grisulandia ” per i bambini che ha riscosso un grande successo. “I ringraziamenti vanno ai tanti partecipanti che ci sono venuti a trovare -hanno commentato dall’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari Molise- ed a tutti i membri delle associazioni e collaboratori che hanno dato la possibilità che questa giornata si svolgesse, con l’auspicio che si possano realizzare ulteriori giornate come questa”.

