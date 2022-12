Associazioni 118 minacciano la sospensione del servizio, Facciolla: “Ennesimo errore della Asrem”

“Un bando tanto atteso che ha generato altrettanta delusione. Questa è la sintesi di quanto accaduto nelle ultime ore quando le diverse associazioni e organizzazioni che forniscono il servizio di 118 hanno deciso di protestare vivamente contro la Asrem e la Regione Molise e lo hanno fatto con un documento pubblico inviato a tutte le istituzioni”.

A parlare è il segretario regionale del Pd, Vittorino Facciolla.

“Un documento che contiene la sintesi di anni di amarezza e rancore nei confronti dei vertici regionali che da mesi promettono soluzioni e impegni che invece sono stati puntualmente disattesi; ad esempio la mancata erogazione dei contributi Covid (avvenuta regolarmente in diverse regioni italiane) o le varie pubblicazioni di avvisi pubblici con relative selezioni che non hanno mai portato a nuove assunzioni impendendo, di fatto, una concreta riorganizzazione del servizio volta a dare sicurezza e stabilità ai lavoratori.

Ad aggravare tutto questo c’è la continua richiesta di dialogo e confronto da parte degli operatori e la difficoltà di ottenere incontri con i vertici istituzionali e, quando questo si è sporadicamente verificato, non si è giunti a nessun risultato.

L’atteggiamento di chi ora sta evitando di riconoscere dignità a questa categoria di lavoratori è inaccettabile anche perché sono operatori volontari che per anni con la loro attività hanno posto rimedio alle tante carenze e falle del servizio sanitario regionale, soprattutto durante l’emergenza covid.

E pensare che nel nuovo programma operativo la rete del 118 è centrale nella gestione dell’emergenza urgenza e quindi delle malattie tempo dipendenti”.