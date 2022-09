Associazione nazionale Polizia di Stato: inaugurata la nuova sede Odv

Presso il Terzo Spazio – centro per il volontariato in via Cirese, nr.2, di Campobasso è stata inaugurata la nuova sede di questo gruppo di volontariato. alla cerimonia era presente il vice presidente nazionale dr. Claudio Savarese che, ha rimarcato i valori sociali del volontariato a cui tutti gli associati, dovranno sempre credere compreso il rispetto della legalita’ nell’essere volontariamente al servizio della gente. Il gruppo O.d.v. di Campobasso e’ stato costituito da circa tre anni e conta oltre 50 iscritti che periodicamente aumenta grazie all’impegno del presidente Anps e del presidente del gruppo O.d.v. con la collaborazione di tutti gli iscritti. finora sono intervenuti in eventi richiesti da associazioni, dai comuni, questura, protezione civile, autorita’ religiose, autorita’ sanitarie ed eventi musicali ricevendo sempre ringraziamenti dagli enti richiedenti e da cittadini. noi dell’associazione nazionale della polizia di stato crediamo al principio che chi è poliziotto lo è per sempre.