Associazione Italiana Giovani Avvocati, eletto il nuovo Direttivo della sezione di Campobasso

«Si è tenuta stamane, mercoledì 26 luglio 2023, l’assemblea dei soci – si legge in una nota Aiga – che ha visto l’elezione del nuovo Direttivo Aiga Sezione di Campobasso. Aiga è luogo in cui professionalità e spirito di cooperazione si fondono per la tutela della professione. Con oggi si apre ufficialmente il prossimo biennio della sezione di Campobasso. Siamo certi che questo Direttivo saprà dare continuità al lavoro già svolto in maniera eccellente in questo ultimo biennio. Competenza, entusiasmo, passione faranno da sfondo come sempre, per affrontare nuove sfide ed impegni volti alla tutela della categoria riscoprendo lo spirito associativo

Il nuovo Direttivo della Sezione, da oggi, sará così composto:

Avv. Marco Vitale – Presidente; Avv. Lino Venditto – Vice Presidente; Avv. Stefano De Benedittis – Tesoriere; Avv. Giada Ciarlariello – Segretario; Avv. Isabella Fella – Consigliere; Avv. Floriana Pasquale – Consigliere effettivo- Referente ONAC; Avv. Andrea Eletto – Consigliere; Avv. Gioffrida Chiocchio – Consigliere; Avv. Giampio Ferrara – Consigliere; Avv. Francesca Russo – Consigliere; Avv. Mariangela Di Biase – Consigliere Nazionale.

Al nuovo presidente e alla sua squadra, la Sezione formula i migliori auguri per questo biennio che sarà ricco di sfide e di avventure».