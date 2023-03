Associazione Centro Storico, quella di Trivento incassa nuovi consensi

L’Associazione Centro Storico di Trivento è nata nel Dicembre 2022 dall’idea di un gruppo di persone, residenti e non, per realizzare un obiettivo ambizioso come recita il claim: tutelare il centro storico di Trivento e renderlo un luogo in cui è bello vivere.

Lo ha comunicato Il presidente dell’Associazione Centro Storico di Trivento, Francesco Panzetti.



“A distanza di appena tre mesi, l’Associazione conta già una cinquantina di soci: una realtà inclusiva e piena di professionalità.

Il prossimo 5 marzo 2023 alle ore 11, si terrà a Trivento presso il Centro Polifunzionale di via Guglielmo Marconi la prima assemblea plenaria dei soci e verranno presentati alla cittadinanza, in un incontro aperto a tutti, le attività già svolte e i progetti che verranno messi in programma per il 2023, alcuni dei quali saranno realizzati di concerto con altre associazioni del Territorio. Sarà così possibile discutere del futuro del nostro centro storico, delle problematiche attuali, ma anche delle sue potenzialità e come migliorarne la vivibilità attraverso azioni concrete.

La cittadinanza e chiunque abbia a cuore questo progetto, sono invitati a partecipare ed intervenire attivamente per difendere e rilanciare il luogo che da oltre due millenni è l’identità della nostra comunità; sarà anche possibile tesserarsi per entrare a far parte dell’Associazione.”