Assistono alla Messa, scatta la multa da 280 euro

La vicenda è accaduta a Campolieto domenica 10 maggio: alcuni anziani dovranno pagare una multa di 280 euro per essersi recati a messa. Questi in sintesi i fatti: domenica scorsa nel centro non distante da Campobasso il sacerdote, come tutte le domeniche, si era organizzato per la messa con tanto di altoparlanti e telecamere per la diretta on line. In chiesa però, a debita distanza e munite di mascherine, sono entrate alcune persone per assistere alla messa (testimonianze parlano di un numero davvero esiguo, forse 6). La chiesa, per evitare assembramenti è stata chiusa ed è stata celebrata messa con all’interno le poche persone entrate le quali, una volta terminata la messa, hanno trovato, dinanzi alla chiesa, i carabinieri. E così per le persone presenti è scattata la multa da 280 euro.