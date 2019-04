Assistere e supportare i giovani italo-americani, nasce la NIA-PAC

REDAZIONE

Dall’impegno e dal lavoro politico dell’Onorevole Amato Berardi, imprenditore di grande successo di origini italiane, nasce la NIA-PAC National Italian American Political Action Committee, un’organizzazione, con sede in Philadelphia (USA), creata per assistere e supportare i giovani italo-americani a raggiungere posizioni di grande rilievo a livello statale, federale e governativo nella loro carriera. Berardi, soprattutto durante il suo mandato da Deputato della Camera dei Deputati italiana, nel corso della legislatura 2008-2013, si è prodigato nella sua opera di difesa e assistenza dei circa 20 milioni di cittadini italo americani, contribuendo, con varie proposte legislative, a migliorarne le condizioni di vita all’estero. È anche membro della fondazione NIAF National Italian American Foundation, promotrice dei valori culturali e delle tradizioni italiane negli Stati Uniti, che organizza annualmente una prestigiosa serata di gala durante la quale sono conferite onorificenze ad eminenti personalità che si sono particolarmente distinte per professionalità ed impegno civico. Per questa occasione, Berardi si è fatto promotore ed ha supportato la partecipazione del Molise, sua regione di appartenenza, per ricevere il titolo di Region of Honor 2019, durante il 44° Niaf Gala che si terrà a Washington il prossimo 2 novembre. Nel perseguire con dedizione la sua mission è stato tessitore di importanti rapporti politici e commerciali tra l’Italia e gli USA ed è in quest’ottica che il parlamentare Berardi sostiene ed incoraggia il legame con la propria terra natia per incentivare una proficua cooperazione in ambito economico e culturale.