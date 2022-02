Assistenza ragazzi autistici, Asrem condannata. I genitori: aspettiamo i rimborsi

Per il giudice l’azienda deve prendere in carico i figli o pagare le terapie comportamentali. Intanto il centro “Io sono speciale” attende da anni risposte per erogare le prestazioni in convenzione

“Resta drammatica la qualità terapeutica per l’Autismo in Molise, così come rimane drammatica la vita delle famiglie che dall’Abruzzo corrono in Molise per cercare di dare celermente una terapia per i propri figli autistici”.

Partiamo da qui. Dalle parole di Marie Helene Benedetti, presidente dell’associazione Asperger Abruzzo, rimbalzate la scorsa settimana sulle colonne dei media locali.

Basta lo stralcio di una lettera per capire che l’universo speciale che ruota attorno ai ragazzi con autismo e che interessa decine di famiglie in Molise è costellato da tanti buchi neri. Noi ci addentriamo e lo facciamo insieme a Vincenzo Germano, presidente dell’associazione genitori Autismo Molise e Nicola Maddalena, responsabile del centro “Io sono speciale” di Campobasso.

Facciamo un passo indietro

La storia del centro inizia nel 2015 quando l’esigenza di non sentirsi abbandonati e le innumerevoli difficoltà nella gestione della disabilità (a partire dalla diagnosi) fanno da input per un gruppo di genitori di bambini autistici a prendere in mano la situazione. E, di conseguenza, la vita dei loro figli.

La certezza che un bambino fosse affetto da autismo rappresenta sì una prima risposta, ma apre la strada ad un domanda che rimbomba: e adesso?

Inizia una ricerca personale, viaggi fuori regione, consulenze pagate fior di quattrini, studio di pubblicazioni, linee guida, fino ad un primo punto – certo, perché così dice il Ministero: le terapie migliori sono quelle cognitivo-comportamentali.

“In Molise – Nicola Maddalena è perentorio – si continua invece ancora a sostenere l’efficacia di percorsi di psicomotricità e logopedia”. Di qui l’esigenza di scovare esperienze di successo, quelle che in sanità vengono chiamate best practice, arrivando al contatto con un’associazione romana – la “Breccia nel muro” – grazie alla quale i genitori molisani iniziano un percorso di formazione, ovviamente in tandem con esperti che anche a proprie spese sposano la causa e decidono di specializzarsi sulla materia.

La nascita del Centro

Acquisite conoscenza e con la consapevolezza di non vanificare gli sforzi fatti, supportati da professionisti di Napoli (dove le terapie comportamentali sono convenzionate) e da ricercatori della Federico II, a Campobasso vede la luce il Centro “Io sono speciale” che, ad oggi, rappresenta la ‘seconda casa’ per più di 40 bambini.

Intanto, mentre altre regioni italiane progrediscono, legiferano in merito, mentre a livello nazionale la ricerca va avanti (e con sé le normative), il Molise aspetta ancora una legge sull’autismo. “Sono anni che c’è una bozza”, le parole di Nicola.

Stesso discorso per i Lea. Se dal 2015 il disordine neuropsichico infantile rientra per il Ministero nei livelli essenziali d’assistenza, la nostra regione viaggia in controtendenza. Ciò significa che le terapie non vengono rimborsate e l’assistenza presso centri specializzati è a spese delle famiglie. Parliamo di circa 800 euro al mese, che su un bilancio familiare pesano come un macigno.

Genitori in tribunale

Decisi a far valere le proprie ragioni, otto famiglie tra cui il signor Germano si rivolgono alla magistratura, chiedendo un provvedimento d’urgenza affinché il proprio figlio venisse preso in carico dal sistema sanitario. Ed il giudice del lavoro gli dà ragione, ordinando all’Asrem di prendere in carico i ragazzi (come previsto dai Lea) per un numero preciso di ore settimanali (25) e garantendo la prestazione dell’assistenza con la metodologia Aba o, qualora possibile, rimborsare le famiglie costrette a bussare alla porta di centri non convenzionati, mettendo mano al portafogli. Eppure, nonostante l’intervento del tribunale di Campobasso – la sentenza è del 6 marzo 2020, – i genitori ancora non vedono un euro. Tantomeno l’Asrem ha garantito le terapie.

“Nei mesi successivi abbiamo incontrato anche i vertici Asrem e della Regione – spiega Maddalena – ma l’unica risposta che ci viene fornita è che il nostro centro non è accreditato. Ma, il giudice ha anche stabilito che è un potere e dovere dell’Asrem stipulare una convenzione in quanto per questa tipologia di centro come il nostro non occorre nient’altro. Basta valutarne la qualità ed i costi del servizio erogato”.