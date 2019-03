Assistenza legale ai poveri ed emarginati, nasce la Casa dei Diritti

REDAZIONE TERMOLI

Uno sportello gratuito di ascolto e orientamento fornito da personale specializzato e rivolto a tutti i cittadini in difficoltà con l’obiettivo di accompagnare diverse situazioni di disagio. E’ questo il nuovo progetto ‘La casa dei diritti’ che prevede l’apertura, negli spazi messi a disposizione dalla Caritas. La presentazione è avvenuta questa mattina nella sede della Caritas in piazza Bisceglie, 1 alla presenza di Suor Lidia Gatti, Direttore della Caritas diocesana di Termoli-Larino, Gianni Pinto, Operatore della Caritas diocesana di Termoli-Larino, Laura Venittelli, Presidente dell’associazione Konsumer Molise, Leontina Lanciano, Garante Regionale dei Diritti della Persona e Romeo Trotta, responsabile Aiaf Molise, Associazione avvocati per la Famiglia e i Minori. «Il nostro intervento è quello di spiegare al cittadino come si può orientare e tutelare i suoi diritti. Dare un voce e un senso agli ultimi, a coloro che sono emarginati». «L’idea – ha affermato Laura Venittelli, presidente dell’associazione Konsumer Molise – è nata a seguito di un convegno organizzato dall’Aiaf per essere la casa di tutti i diritti perché vogliamo dare delle risposte ai cittadini accompagnandoli per dare assistenza gratuita. Ci aggiungiamo a tutti quei servizi che la Caritas già dà di suo. La Casa dei Diritti è come una stazione che indirizza tutti verso il giusto binario». Due i giorni a settimana che saranno messi a disposizione nelle ore che vanno tra le 14 e le 16 con accesso libero. «La situazione di povertà sta aumentando – ha affermato Gianni Pinto, sociologo della Caritas – ed è naturale quindi accogliere una proposta di collaborazione del genere che affronta i problemi da diversi punti di vista». «Da sempre – ha affermato suor Lidia Gatti – l’obiettivo della Caritas è quello di creare una rete di accoglienza e di vicinanza rispetto a tutte le problematiche. Si tratta di un servizio in più che vogliamo offrire per creare una nuova rete di vicinanza e aiuto verso i bisognosi».