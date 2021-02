Assicurazione auto, occhio alle coperture. Ne parliamo con l’esperto

Lo sappiamo tutti, l’assicurazione automobilistica è obbligatoria, ma la vera domanda è: “Abbiamo le giuste coperture assicurative?”. Gli incidenti sulle strade molisane, ad esempio, hanno fatto segnare un incremento di casi, e di conseguenza ad aumentare sono state anche le ‘grane’ legate all’Rc auto. Spesso i proprietari delle autovetture coinvolte nei sinistri stradali si sono resi conto di essere ‘scoperti’ su determinati danni semplicemente perché avevano rincorso il prezzo più basso di Rc auto. Al contrario di quello che comunemente si pensa, infatti, il contratto Rc auto è piuttosto complesso e può contenere differenze sostanziali tra le varie compagnie di assicurazione. Vediamo nel dettaglio a cosa prestare attenzione:

MASSIMALE: il minimo di legge è di 6.070.000€ per danni a persone e 1.220.000€ per danni a cose. Può sembrare più che sufficiente ma nel caso di incidenti che vedono coinvolti più autoveicoli con feriti gravi e/o decessi di persone in carriera, potrebbe rivelarsi tremendamente inadeguato.

RINUNCIA ALLE RIVALSE: clausola molto importante nei casi in cui la conduzione del veicolo non è conforme al codice della strada (ad esempio quando i trasportati anteriori e posteriori non indossano la cintura di sicurezza) o per guida in stato di ebbrezza oppure quando si è alla guida senza auricolare e senza apparato dì viva voce e si dimostra che al momento dell’incidente si stava utilizzando il telefono, la compagnia di assicurazione potrebbe rivalersi in tutto o in parte sul proprio assicurato reo di non aver rispettato il codice della strada.

TUTELA LEGALE: una distrazione o una imprudenza mentre si guida, che comporti il ferimento o la morte di persone, dal 2016 è considerato un reato penale. Il guidatore che ha causato il danno, automaticamente dovrà affrontare una causa penale, oltre che civile, e dovrà sostenere i costi della propria difesa legale, che non sono mai compresi nella Rc auto obbligatoria, ma solo con apposita garanzia aggiuntiva.

INFORTUNI DEL CONDUCENTE: nel contratto base sono coperti i terzi danneggiati, i trasportati, ma l’unico soggetto non tutelato è il conducente dell’auto che ha causato il sinistro. Attenzione però ad avere copertura infortuni con garanzie adeguate e non solo apparenti.

IMPREVISTI DA CIRCOLAZIONE: copre contro gli urti con animali vaganti di cui oggi si sente sempre più parlare. Queste sono solo alcune delle garanzie accessorie Rc auto, che vanno oltre quello che è il contratto con copertura minima di legge.

Un articolo che nasce con l’obiettivo di andare incontro ai lettori. Una buona guida per aiutare le persone a districarsi nella giungla delle offerte che spesso possono rivelarsi irregolari o addirittura false. Un acquisto consapevole può servire a tutelare il nostro patrimonio e le vite nostre e dei nostri cari, per cui rivolgetevi a professionisti del settore.

Mario Masucci – Consulente Allianz