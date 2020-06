Assessore leghista in giunta, domani Salvini incontra Toma e dice: sceglieranno i molisani (VIDEO)

L’appuntamento è per un caffè ma, con tutta probabilità, domattina, venerdì 5 giugno, Salvini e Toma parleranno del nodo assessore in giunta regionale. Il leader del Carroccio ha ripreso a girare tra la gente e questo pomeriggio è giunto in Molise (prima tappa a Rionero Sannitico). Il programma, al momento, non prevede ulteriori appuntamenti. Domattina, invece, pare sia stato già organizzato un incontro: davanti a una tazzina di caffè Salvini e Toma dovrebbero parlare del nodo legato all’assessore leghista in giunta.