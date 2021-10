Assessorato al Turismo: incontro sui “Ristori Montagna” e contributi ai maestri di sci

Si è svolto presso l’Assessorato regionale al Turismo l’incontro tra l’assessore regionale Vincenzo Cotugno, il dirigente del Servizio regionale, Nicola Pavone, il presidente del Collegio dei Maestri di sci del Molise, Alberto Gentile, e diverse scuole di sci per definire i criteri di ripartizione dei fondi a loro destinati dopo l’assegnazione a livello nazionale dei ristori per il settore della montagna. Ricordiamo che attraverso le diverse riunioni della Commissione nazionale Turismo di questi mesi, al Molise per i ristori dedicati ai maestri di sci sono stati assegnati 178 mila euro in virtù dei 68 maestri regolarmente iscritti al Collegio regionale. La volontà espressa dall’assessore Cotugno in queste ultime settimane è quella di assumere una decisione condivisa con l’intero settore dopo i gravi danni economici subiti a causa della pandemia che ha di fatto visto chiudere per un anno intero gli impianti sciistici. Dopo il trasferimento dei fondi ministeriali alla Regione Molise, adesso c’è da definire i criteri di ripartizione per poi essere approvati dalla Giunta regionale. “Nelle diverse riunioni della Commissione nazionale Turismo, anche grazie al supporto delle altre regioni, siamo riusciti ad ottenere oltre un milione di euro di ristori per il settore della montagna” ha affermato l’assessore Cotugno al termine dell’incontro odierno “663 mila euro andranno alle attività produttive che esercitano nei comprensori sciistici, 178 mila euro per i maestri di sci, rimasti fermi per oltre un anno a causa della pandemia. Le decisioni di riparto tra gli iscritti al Collegio regionale saranno condivise secondo criteri oggettivi e legati alla perdita di introiti nel 2020 e nel 2021. Sono fiducioso che arriveremo in tempi brevissimi ad una soluzione che possa soddisfare ampiamente i nostri maestri di sci e dare modo di poter organizzare con più serenità la prossima stagione invernale.