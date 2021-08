Assenza di precipitazioni, lago di Guardialfiera in secca: spunta l’estremità del Ponte di Annibale

Mancano le precipitazioni da troppo tempo e in Molise aumentano sempre di più le zone di siccità estrema. Approfondimento che abbiamo realizzato nei giorni scorsi con l’ausilio del meteorologo Gianfranco Spensieri.

A causa dell’assenza di precipitazioni, come avvenuto anche negli anni passati, il lago di Guardialfiera è in secca e dalla diga lo spettacolo è spettrale. E’ evidente come il livello dell’acqua sia sceso ai minimi termini, tanto che sta iniziando a riaffiorare dalle acque il famigerato Ponte di Annibale. Dalla foto scattata questo pomeriggio, mercoledì 11 agosto, è visibile solo la punta estrema. Ma evidentemente se le piogge dovessero continuare a scarseggiare, nelle prossime settimane potrebbe essere ammirato in tutta la sua bellezza. Ma ci ricorderà, nel contempo, che la siccità continua ad avanzare inesorabilmente.