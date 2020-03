Assembramento di lavoratori nelle grandi aziende, i sindacati scrivono a Toma

Le sigle sindacali SOA, Sindacato Operai Autorganizzati, e la Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti, hanno scritto al presidente della Regione Donato Toma e all’assessore al Lavoro per chiedere “un intervento immediato in merito alla situazione attuale di emergenza corona virus che coinvolge anche i lavoratori ubicati negli stabilimenti di produzione del Molise che giornalmente in massa si recano per svolgere il proprio dovere. Parliamo di aziende private ma che di fatto smuovono un numero importante di persone da tutta la regione e in particolare nella FCA Fiat di Termoli dove esiste un alto concentramento di lavoratori.

Con la presente chiediamo un tavolo urgente che dovrà permanere per tutta la durata dell’emergenza per trovare unitamente alle parti datoriali e sociali valide soluzioni di prevenzione e soprattutto dare la possibilità ai lavoratori di evitare anche momentaneamente spostamenti ed esposizioni”.