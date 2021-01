Assembramenti, Roberti tuona: “Dad unica soluzione”. I cittadini: “Faccia i controlli”

Replica alle accuse che gli sono state lanciate dal MoVimento 5Stelle che in un post su Facebook aveva puntualizzato sulla necessità di controllo della movida del sabato sera, il sindaco di Termoli, Francesco Roberti. Le polemiche in città sono iniziate a seguito della decisione di Roberti di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado a causa dell’escalation di contagi da Covid-19. In un primo post Roberti aveva puntato il dito su alcune delle scuole dove si sarebbero verificati i cluster tra i quali Scientifico ed Alberghiero, smentito dalla dirigente scolastica di quest’ultimo, Maricetta Chimisso, che, in una nota stampa, aveva affermato l’assenza di cluster noti all’interno dell’istituto (QUI L’ARTICOLO INIZIALE). Roberti, a sua volta, ha nuovamente pubblicato un post sul suo profilo Facebook privato ribadendo la necessità della sua decisione alla luce anche di quello che è accaduto nella serata di sabato 30 gennaio nel centro di Termoli, con la movida che ha affollato i luoghi centrali della città, da Piazza Monumento a Corso Nazionale a Piazzetta Marconi (a cui si riferisce la foto che pubblichiamo in evidenza e in home page). “Ieri sera – ha tuonato il primo cittadino – parte di quei ragazzi che lunedì sarebbero rientrati soprattutto nelle scuole superiori di secondo grado, per le strade hanno dimostrato la loro vivacità per non dire indisciplina e non rispetto delle regole con la complicità di qualche esercente avvezzo alla trasgressione delle norme. È giusto che sia messa in pericolo la salute di cittadini, docenti e di quei ragazzi disciplinati nonché delle loro famiglie? Centinaia di persone saranno poste in quarantena in attesa del risultato del tampone, così come gli organi competenti stanno facendo le dovute indagini su chi abitualmente non rispetta le leggi al fine di adottare i consequenziali provvedimenti. Tuttavia le scuole senza sistemi VMC (ventilazione meccanica controllata) con sistemi automatici di disinfezione dell’aria e non banchi con le rotelle e finestre aperte come qualcuno vorrebbe, non saranno mai idonee. La DaD, con i suoi limiti, è l’unica possibilità finché non si debella questo virus o il governo non deciderà un piano Marshall sull’istruzione. Finora è stata fatta solo propaganda sugli edifici scolastici con la necessità di interventi antisismici, magari fatti dopo quelli di riqualificazione energetica, e spendendo soldi per qualche laboratorio senza efficacia ed efficienza. La scuola nonché l’istruzione e gli edifici scolastici, sono il grado di civiltà di una nazione e il suo futuro. Speriamo che chi oggi ci governa a livello nazionale, abbia avuto una buona istruzione, oltre che una buona educazione, due elementi imprescindibili per il futuro di una Nazione. Speriamo che i milioni di euro promessi dall’Europa e pronti ad essere spesi, siano in maniera coscienziosa, destinati al miglioramento delle scuole”. C’è, però, tutta una larga parte di cittadini che si chiedono come mai non siano stati inviati controlli nei luoghi dove abitualmente si crea la movida del sabato sera che, “come ha affermato lo stesso Roberti – si sente da più parti – ha visto ragazzi vivaci, indisciplinati e che non rispettano le regole? Magari anche chiudendo l’accesso a corsi e piazze pubbliche al fine di evitare assembramenti che possano mettere a rischio la salute dei cittadini termolesi? Perché deve pagare tutta la città per chi non rispetta le regole e non viene punito?”.