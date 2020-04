Assembramenti in via Pirandello, la Questura: “Tutti identificati”

Tempestivo il chiarimento della Questura di Campobasso dopo l’episodio accaduto ieri sera, domenica 13 aprile, in via Pirandello a Campobasso. Numerose le segnalazioni di cittadini che hanno riguardato assembramenti nella zona, come testimoniano anche le foto. Questa mattina è giunto il chiarimento dalla Questura di Campobasso che ha sottolineato di essere intervenuta sul posto e di aver identificato i presenti. Gli agenti della Polizia sono giunti sul posto subito dopo l’intervento su un’altra situazione, sempre relativa ad assembramenti di persone. Ad ogni modo una volante è giunta in via Pirandello è ha indentificato tutti i presenti, invitandoli a restare a casa. Un’azione importante di controllo del territorio da parte degli uomini di via Tiberio volta ed evitare la diffusione del virus e a fare in modo che le regole vengano rispettate.