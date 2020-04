Assembramenti in via Pirandello, bambini in strada a giocare: diverse le segnalazioni

La segnalazione c’è giunta da numerosi cittadini di via Pirandello a Campobasso. Che questo pomeriggio, domenica 12 aprile, hanno notato, dalle proprie abitazioni, assembramenti di gente nel quartiere. “E’ successo tutto intorno alle 18 – ha commentato una cittadina della zona – e abbiamo chiamato più volte le forze dell’ordine, Polizia, Carabinieri e Vigili urbani. C’è stato risposto che avevano ricevuto molte segnalazioni dalla stessa zona, ma alla fine non c’è stato l’intervento di nessuna pattuglia. La situazione di assembramento è andata avanti per oltre un’ora e a lasciarci sconcertati è stata la presenza di bambini che giocavano tra loro ad una distanza molto ravvicinata. E i genitori non si sono degnati di effettuare nemmeno un richiamo.”

Una situazione inaccettabile per il momento che stiamo vivendo e soprattutto in considerazione delle restrizioni alle quali sono sottoposti tutti quei cittadini che rispettano le regole. Ci auguriamo solo che alle prossime segnalazioni le forze dell’ordine possano intervenire e prendere i provvedimenti del caso.