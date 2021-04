Assembramenti in centro, interviene la Polizia. Necessario tenere alta la guardia

Controlli della Polizia nel pieno centro di Termoli nel fine settimana da zona arancione anche in Molise dopo le segnalazioni di assembramenti che si sono verificati nel centro della città bassomolisana. Stando alle segnalazioni decine di ragazzi si sarebbero ritrovati lungo Corso Nazionale e nelle zone immediatamente adiacenti per “vivere” un fine settimana diverso. Assembramenti che, però, non sono consentiti nonostante anche in zona arancione sia possibile il passeggio. Di qui l’intervento della Polizia che ha riportato la situazione alla normalità. Resta la preoccupazione a Termoli e in basso Molise dove i cittadini hanno vissuto due mesi di zona rossa continuata. La preoccupazione è quella che si possa tornare ad un nuovo picco di contagi con conseguenti chiusure che sarebbero deleterie per l’economia soprattutto adesso che il Premier Draghi e il Ministro Speranza hanno programmato le riaperture dei bar e dei ristoranti per il 26 aprile.