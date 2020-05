Assembramenti di giovani, «71 giorni di quarantena buttati» (LA FOTO)

La foto ha fatto il giro dei social e ha scatenato, come era normale, un vespaio di polemiche. A pubblicarla è stata l’ex assessore del Comune di Campomarino, Anna Saracino, e lascia poco spazio alle interpretazioni. Una ventina di ragazzi immortalati “tutti insieme appassionatamente” nel centro del paese bassomolisano in quello che, a tutti gli effetti, è un assembramento a pochi metri dal comando della Polizia Municipale. Alcuni con le mascherine in volto altri no in quella che, se non si fosse in piena emergenza da Covid-19 poteva essere una normale serata di metà maggio. I ragazzi, stando a quanto è stato possibile appurare, si sarebbero dispersi poco tempo dopo lo scatto della foto ma resta lo sdegno tra i cittadini che hanno commentato il post non solo per l’assenza di controlli ma anche per l’assenza di una qualsiasi forma di precauzione tra i ragazzi e le famiglie che dovrebbero di fatto vigilare sul rispetto del distanziamento sociale. «71 giorni di quarantena buttati», il commento social della Saracino. E anche questo lascia poco spazio ad altre interpretazioni.

