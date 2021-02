“Assembramenti anche dopo chiusure e coprifuoco”

Consiglio, tutte le forze politiche chiedono più controlli

Dal Consiglio comunale di Campobasso è giunto un chiaro segnale: maggiori controlli necessari, in particolare dopo le chiusure dei locali e nelle ore in cui scatta il coprifuoco, per porre fine al problema cronico degli assembramenti, segnalato dai residenti in alcune aree della città. Una mozione, quella presentata dal Pd e votata all’unanimità (29 Sì) , che ha visto la piena convergenza di tutte le forze politiche a Palazzo San Giorgio. Oltre alla maggioranza, dunque, anche il centrodestra compatto ha riconosciuto la necessità di un cambio di marcia, allineandosi alla richiesta dei dem. “Non è facile garantire controlli su tutto il territorio – ha spiegato il primo cittadino Gravina – soprattutto nel fine settimana sappiamo che c’è da fare i conti con alcune azioni irresponsabili. Non c’è personale sufficiente per scegliere la strada del controllo statico, un problema che il consiglio comunale tutto ha capito e affrontato con grande maturità. Questa mozione rafforza l’operato dell’amministrazione”.

“Chiediamo più controlli, una sensibilizzazione maggiore sul problema per intercettare meglio le criticità nei fine settimana”, ha aggiunto Bibiana Chierchia (Pd), rimarcando l’ulteriore problema del centro storico, ove i controlli sono sempre più complessi anche e soprattutto dopo le 22, l’ora in cui scatta coprifuoco.

Su quest’ultimo punto si sono focalizzate le attenzioni dell’opposizione di centrodestra. Da Forza Italia a FdI passando per la Lega, tutti concordi nel chiedere un migliore approccio e risposte concrete. “Siamo ben consapevoli del problema, peraltro segnalato a più riprese dai residenti – spiegano in primis i consiglieri Annuario ed Esposito nel corso degli interventi odierni – è atto di responsabilità dire sì a questa mozione che va nella direzione di una maggiore sensibilizzazione. E spinge per maggiori controlli, insufficienti fino a questo momento”. L.L.