Personale raddoppiato all’interno della tenda e un “numero” da ritirare all’altezza del cancello di ingresso esterno al San Timoteo per regolamentare l’afflusso nella tenda del pre-triage. E’ questa la disposizione della Asrem comunicata direttamente dal dg Florenzano dopo la polemica innescata ieri su Facebook dove una utente ha pubblicato un video che mostrava un chiaro assembramento nel perimetro esterno dell’ospedale termolese nella fase di ingresso all’interno della tenda del pre-triage (qui il nostro approfondimento). Florenzano ha anche comunicato di essere in stretto contatto con il primo cittadino di Termoli, Francesco Roberti, per la gestione dell’esterno del cancello dell’ospedale. Un assembramento che, secondo la ricostruzione dell’Asrem, si è verificato molto probabilmente per motivi legati agli orari dei mezzi pubblici che creano un afflusso maggiore dalle 8 alle 10 della mattina e che è stato disposto di diluire nel tempo gli appuntamenti per l’accesso alla tenda dove è stato anche raddoppiato il personale.

Assembramenti al San Timoteo, raddoppiato personale tenda pre-triage