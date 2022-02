Assegno unico, Sisto (Prc): penalizza le famiglie meno abbienti

L’accesso al contributo è riconosciuto per ogni figlio a carico, fino ai 21 anni di età. Si può raggiungere un tetto massimo di 175 euro al mese

Sta di fatto che le informazioni sull’assegno unico e universale per ogni figlio a carico interessano milioni di famiglie.

L’accesso al contributo è riconosciuto per ogni figlio a carico: per i minorenni (a partire dal settimo mese di gravidanza) si può raggiungere un tetto massimo di 175 euro al mese; 85 euro per i maggiorenni, fino a 21 anni; infine per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

“Ma questi nuovi fantastici benefici economici pubblicizzato dal Governo e dalla Ministra Elena Bonetti, sinceramente non ne vediamo traccia per i lavoratori dipendenti”.

E’ questo il commento di Pasquale Sisto, segretario regionale Prc Molise.

“Molti lavoratori dipendenti addirittura ci perderanno”

“Bisogna premettere anche che fino ad oggi i lavoratori dipendenti percepivano direttamente e mensilmente sulla busta paga sia gli assegni per il nucleo familiare (ANF) sia le detrazioni d’imposta sul reddito”.

“Questo portava che per una famiglia media monoreddito di 4 persone con 2 figli minori, con un reddito annuale lordo intorno ai 20mila euro, fino a febbraio 2022 si prendeva in busta paga circa 367 euro mensili, mentre con l’assegno unico universale a partire dal 1° marzo 2022, anche se percepiranno il massimo di 175 euro per ogni figlio, potranno arrivare ad un massimo di 350 euro, molto meno della situazione attuale e per di più non più mensilmente ma verrà pagata direttamente dall’Inps dopo aver presentato l’Isee. Questo comporta che per ottenere l’assegno passeranno alcuni mesi causando enormi problemi ai lavoratori dipendenti per arrivare alla fine del mese”. Sisto spiega di parlare dati alla mano”.

Ecco un esempio

Dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 in base alla tabella 11 dell’assegno al nucleo familiare (ANF) istituito nell’ordinamento italiano dall’art. 2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni in legge 13 maggio 1988, n. 153 a una famiglia di 4 persone con 2 figli minori e con un reddito tra 19.975,86 a 20.094,04 percepisce 209,58 euro di ANF. Bisogna aggiungere 158,00 € di detrazioni d’imposta per un totale di € 357,58 mensili. In base al nuovo ordinamento la stessa famiglia con un ISEE fino a 15.000,00 percepirà massimo 350,00 €uro mensili e per cui di meno dell’ordinamento attuale e stiamo parlando di famiglie a bassissimo reddito.

“Sicuramente alcuni nuclei famigliari guadagneranno qualcosa come per esempio i lavoratori autonomi anche se anche quest’ultimi perderanno le detrazioni d’imposta sul reddito e per cui ci sarà qualcuno che ci perde e qualcuno che ci guadagna qualcosa”.

“Non si fa politica sociale a favore delle famiglie togliendo qualcosa a chi ne ha pochissimo a favore di chi ne ha altrettanto pochissimo. Si fa politica sociale come, rivendichiamo da decenni, con la tassa patrimoniale per posizioni superiore ai 700 mila €uro. A questi grossi capitalisti anziché tassarli si premia perché indipendentemente dall’ISEE comunque percepiranno 50,00 €uro per i figli fino a 21 anni e questa è l’ennesima ingiustizia del Governo Draghi/Confindustria a favore dei ricchi a discapito dei non abbienti”.