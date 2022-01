Assegno unico, in Molise interessate circa 30mila famiglie

Il beneficio da marzo 2022 per dipendenti, autonomi, pensionati e disoccupati

Assegno unico, da marzo 2022 importanti novità in busta paga per oltre 30mila famiglie molisane (si stima 20 mila solo a Campobasso e 8 mila ad Isernia).

L’assegno unico riguarda tutte le categorie di lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), autonomi, pensionati, disoccupati e inoccupati.

Con l’entrata in vigore dell’assegno unico- si legge in una agenzia Ansa – da marzo 2022 scompariranno quasi tutti i bonus a favore della natalità, ad eccezione di quello per gli asili nido.

Lo precisa l’Inps, dettagliando le misure che verranno abrogate: il premio alla nascita o all’adozione (bonus mamma domani); l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori; gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfani; l’assegno di natalità (il cosiddetto Bonus bebè); le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.

“L’assegno unico – sottolinea l’Istituto – non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido”.

Sarà l’Inps a liquidare direttamente tramite bonifico, gli importi dovuti a ciascun nucleo familiare.

Per ogni figlio minore saranno riconosciuti da 50 a 175 euro mensili, con maggiorazioni in caso disabilità, famiglie con più di due figli, madri con meno di 21 anni o genitori entrambi lavoratori dipendenti. Verranno inoltre riconosciuti degli importi, seppure in misura ridotta, per i figli da 19 a 21 anni.

Per stabilire l’importo a cui si avrà diritto, prima di inviare la domanda di Assegno Unico, sarà necessario compilare la dichiarazione Isee con i redditi relativi all’anno 2020.