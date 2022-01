Assegno unico, accredito da marzo. Per chi non presenta Isee 50 euro a figlio

Tutto quello che c’è sapere sulla nuova misura

L’accredito a partire da marzo

Le domande per l’assegno unico universale per i figli arrivate all’Inps sfiorano quota mezzo milione (485 mila), per un totale di quasi 800 mila ragazzi a carico. Il contributo mensile per ogni figlio a carico registra ottimi numeri a due settimana dalla partenza, ma l’obiettivo del Ministero per le pari opportunità e la famiglia, guidato da Elena Bonetti, è di far fare domanda per l’assegno unico a 7,5 milioni di famiglie. Il contributo verrà erogato a partire da marzo 2022, a tutti coloro che faranno domanda entro giugno prossimo e l’Inps riconoscerà fino a quella data tutti gli arretrati a partire da marzo, mese in cui non si avrà più diritto a tutti i benefici finora esistenti e assorbiti dall’Assegno unico. Per le domande inoltrate a partire da luglio, invece, l’assegno arriverà dal mese successivo alla domanda e senza arretrati.

L’assegno unico in sintesi

Come ampiamente scritto negli ultimi mesi, la misura sostituisce le detrazioni fiscali per carichi di famiglia e l’assegno per il nucleo familiare (Anf), ed è destinata ai lavoratori dipendenti, agli autonomi, ai pensionati e ai disoccupati (ecco perché è definito “universale”). Possono fare domanda tutti i cittadini italiani o europei o con permesso di soggiorno, residenti in Italia da almeno due anni e che qui pagano le tasse. L’assegno viene riconosciuto per ogni figlio a carico dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni di età (non vi sono limiti di età nel caso di figli disabili).

La domanda per l’assegno dovrà essere inoltrata ogni anno. Ma chi percepisce il reddito di cittadinanza non dovrà inoltrarla, in quanto l’assegno unico verrà pagato d’ufficio dall’Inps. Per calcolare l’ammontare dell’assegno (l’Inps ha messo online un simulatore: clicca qui), serve l’Isee, ma la presentazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente non è condizione imprescindibile per ottenere il beneficio. Quindi, si ha diritto all’assegno anche senza presentare la documentazione, ma l’importo è quello minimo. Ma attenzione: chi ha un Isee sotto i 40 mila euro ha diritto a importi maggiori dei 50 euro mensili.

Senza Isee si ha diritto a un assegno di 50 euro mensili

L’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) serve per calcolare l’importo spettante a ciascun figlio, cifra che infatti varia in base alla condizione economica del nucleo familiare, esemplificata appunto dall’Isee valido al momento della domande. Come detto nella scheda precedente, il governo ha stabilito che l’assegno unico debba essere garantito a ogni famiglia (“universale”) con figli a carino minori di 21 anni, anche in assenza della certificazione dell’indicatore della situazione economica. In questo caso, però, si ha diritto all’importo minimo previsto per l’assegno, ovvero 50 euro mensili.

Chi avesse fatto domanda già ai primi giorni dell’anno, quando le faq dell’Inps non erano state ancora predisposte, e non avesse allegato l’Isee e se ne fosse pentito, nessun problema: si può farlo successivamente (se entro giugno, il conguaglio verrà accreditato nella mensilità di luglio) e non c’è bisogno di consegnarlo, sarà la stessa Inps a ricavarlo poi automaticamente incrociando i dati.

Come fare la domanda

Come ha spiegato il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, per fare la domanda online basta il codice fiscale. La richiesta deve essere inoltrata online sul sito dell’Inps da un solo genitore, una volta all’anno, indicando i dati anagrafici del coniuge (nel caso vi sia) e dei figli, oltre a quelli utili al pagamento (di entrambi i genitori in caso di ripartizione a metà dell’importo). Inoltre, occorre sottoscrivere le dichiarazioni di responsabilità e l’assenso al trattamento dati. Per legge l’assegno va a entrambi i genitori, anche a quelli separati. Anche se si può chiedere che venga assegnato a uno solo: al momento della domanda deve essere specificato che vi è accordo con il coniuge. Si può modificare anche successivamente questa decisione entrando con le proprie credenziali sul sito dell’Inps.

I figli maggiorenni possono fare domanda in sostituzione dei genitori e chiedere la corresponsione diretta della quota di assegno a loro spettante. Come detto, chi inserisce l’Isee vedrà calcolato l’assegno spettante rispetto alla propria situazione economica.

Il caso delle donne incinte

Come detto, l’assegno unico è riconosciuto anche alle donne incinta a partire dal settimo mese di gravidanza. La domanda però deve essere fatta solo dopo la nascita del bambino (l’assegno unico relativo al settimo e ottavo mese di gestazione verrà accreditati in una volta sola con la mensilità relativa alla nascita). Dal 1° gennaio il bonus nascita e il bonus bebè non esistono più.