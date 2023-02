Assegno unico, a marzo in arrivo conguaglio e arretrati

Il conguaglio e il pagamento degli arretrati per i percettori dell’Assegno unico sono previsti per il mese di marzo, come conseguenza della legge di Bilancio 2023 che ha introdotto maggiorazioni per figli piccoli.

L’incremento forfettario per le famiglie con almeno 4 figli è stato aumentato a 150 euro, ma tale novità non è stata applicata alla mensilità di febbraio, e quindi sarà applicata a partire da marzo.

Verranno pagati tutti gli arretrati alle famiglie che ne hanno diritto, ma c’è il rischio anche che l’Inps – dopo aver fatto le dovute valutazioni – effettui una trattenuta delle somme pagate in più.

Tuttavia, le famiglie che in questi mesi non hanno regolarizzato un Isee recante omissioni o difformità rischiano di perdere il conguaglio. La circolare Inps del 9 febbraio 2022 specifica che la domanda di assegno unico e universale può essere istruita e liquidata anche con Isee difforme o con omissioni, ma l’utente ha comunque l’obbligo di regolarizzarlo entro la fine dell’anno. Chi non l’ha fatto subirà le conseguenze con il conguaglio, con la quota eccedente che sarà recuperata.

Le cifre aggiornate

L’importo dell’Assegno Unico varia da un minimo di 50 euro al mese per un figlio minore senza Isee o con un Isee superiore a 40.000 euro, a un massimo di 175 euro al mese per un figlio minore con Isee fino a 15.000 euro. Per i figli tra 18 e 21 anni, gli importi variano da un minimo di 25 euro al mese a un massimo di 85 euro.

L’indicizzazione avrà un impatto sia sugli importi che sulle soglie Isee. La platea dei destinatari dell’importo minimo si ridurrà rispetto all’anno precedente, poiché l’importo minimo verrà erogato solo per Isee superiori a 43.240 euro e non più per Isee superiori a 40.000 euro. La prima fascia Isee aumenterà da 15.000 a 16.215 euro, mentre la seconda da 20.000 a 21.620 euro.

L’importo per chi ha fino a 16.215 euro di Isee aumenterà da 175 a 189 euro, mentre per chi ha fino a 21.620 euro di Isee passerà da 150 a circa 162 euro. Per chi ha fino a 27.000 euro di Isee, l’importo aumenterà da 125 a 135 euro, mentre per chi ha fino a 32.000 euro di Isee, l’importo aumenterà da 100 a 108 euro. Infine, per chi ha un Isee fino a 37.000 euro, l’importo aumenterà da 75 a 81 euro.

Per chi ha un Isee di 43.240 euro o più, l’importo aumenterà da 50 a 54 euro.