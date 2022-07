Assegnazione di lotti dell’orto comunale, indetto un bando pubblico

Il Comune di Campobasso ha indetto il Bando Pubblico per la formazione delle graduatorie per la concessione in uso temporaneo dei lotti di terreno inerenti l’orto comunale sito in Campobasso, in c.da Macchie.

Con questa procedura vengono così messi a bando n. 9 lotti di terreno relativi all’orto comunale ubicato nel Comune di Campobasso in c.da Macchie, identificato catastalmente al Fg. 128, P.lla 49, di cui n. 7 orti destinati ad orti urbani/sociali, n. 1 orto destinato ad orto collettivo/condiviso e n. 1 orto destinato ad orto didattico. Nel caso di insufficienza delle richieste per l’assegnazione di orti collettivi e didattici, gli orti liberi potranno essere assegnati alla categoria orti urbani/sociali.

La domanda di concessione di lotti di terreno relativi all’orto comunale può essere presentata da chi sia in possesso dei seguenti requisiti generali, da attestare mediante autocertificazione allegata all’istanza:

A) Essere cittadini italiani o comunitari o cittadini di paesi terzi in possesso di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo rilasciato a tempo indeterminato;

B) Assumere l’impegno di coltivare personalmente l’orto assegnato con finalità benefiche e di autoconsumo e senza finalità di lucro. È ammessa la possibilità di farsi aiutare da componenti del proprio nucleo familiare occasionalmente e per periodi non superiori a sei mesi o da altre persone che dovranno rispettare i medesimi doveri previsti per gli assegnatari.

La domanda di partecipazione al bando deve essere compilata e debitamente sottoscritta dal richiedente con firma leggibile mediante l’apposito modulo scaricabile dal sito www.comune.campobasso.it e presentata presso l’Ufficio Protocollo del Comune o inviata tramite Raccomandata al Comune (P.zza Vittorio Emanuele II, n. 29 – 86100 – Campobasso) o tramite PEC a comune.campobasso.protocollo@pec.it perentoriamente entro le ore 12:00 del 31/08/2022.