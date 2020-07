«Con Delibera di G.C. n. 313 del 12/12/2019 e D.D. n. 2202 del 28/07/2020 il Comune di Campobasso – Settore Politiche Sociali e Culturali – ha pubblicato il “bando speciale per l’assegnazione di 17 alloggi unifamiliari di proprietà della città di Campobasso destinati a giovani coppie e nucleo monoparentali”. Così comunica Leonardo Bredice, Presidente dell’UNIAT APS (Unione Nazionale Inquilini, Ambiente e Territorio) del Molise, Associazione che si occupa della tutela degli inquilini, particolarmente attivo nel servizio sociale del Molise e che rappresenta uno dei servizi svolti dalla UIL. A tale Bando possono partecipare le giovani coppie e i nuclei monoparentali le cui domande devono essere presentate entro e non oltre 15 settembre 2020, utilizzando l’apposito modello allegato scaricabile dal sito del Comune di Campobasso www.comune.campobasso.it e dovranno essere inviate, a mezzo PEC: comune.campobasso.protocollo@pec.it o consegnata direttamente allo sportello di Via Cavour, n. 5 – piano terra, previo appuntamento da stabilire telefonicamente. Inoltre, il Presidente Bredice, informa che per l’assegnazione in locazione degli alloggi unifamiliari in questione è necessario essere in possesso dei requisiti previsti dal Bando. Per informazioni si può contattare il Comune di Campobasso ai seguenti numeri: 0874/405598 nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e dalle16.00 alle 18.00; 0874/405552 nei giorni di martedì e mercoledì dalle ore 8.00 alle ore 13.00.