Assassinio nella notte di Natale a Campobasso: indagato fermato con l’accusa di omicidio volontario

La lite terminata in tragedia, che ha scosso la città, avrebbe avuto origine dall’acquisto di un modesto quantitativo di droga. Inquirenti al lavoro: ascoltato un testimone. Nelle prossime ore l’interrogatorio di garanzia

È stato ascoltato a lungo G.D.V., il campobassano che nella notte della vigilia di Natale ha accoltellato Cristiano Micatrotta.

Il 37enne è stato posto in stato di fermo con la grave accusa di omicidio volontario.

La tragedia è accaduto in via Giambattista Vico (CLICCA QUI PER LEGGERE L’ARTICOLO), a poca distanza dal terminal bus del capoluogo molisano mentre la città era praticamente deserta e con tutti i locali chiusi.

La droga alla base della lite sfociata in tragedia: tutto infatti, stando alla ricostruzione degli inquirenti, avrebbe avuto origine dall’acquisto di un modesto quantitativo di stupefacenti.

Il giovane accoltellato è deceduto prima di arrivare all’ospedale Cardarelli.

L’aggressore, con precedenti, è stato subito fermato dai carabinieri e interrogato per tutta la notte nella caserma di via Mazzini.

Durante la lite l’aggressore, colto da raptus ha estratto un coltello e colpito la vittima senza lasciargli scampo.

La brutale scena potrebbe essere stata ripresa da alcune telecamere di sorveglianza. Gli inquirenti (che hanno ascoltato anche un testimone) sono al lavoro per cercare di capire se si sia trattato di un delitto d’impeto o meno.

Dalle prime risultanze, come si legge in una nota inviata dalla procura della Repubblica di Campobasso (a firma del procuratore Nicola D’Angelo) «allo stato delle indagini il contrasto tra i soggetti coinvolti sembra aver avuto origine nell’acquisto di un modesto quantitativo di sostanze stupefacenti.

La circostanza, ove confermata, dimostra ulteriormente – ove ve ne fosse stato bisogno – il pervasivo effetto criminogeno che la droga produce in qualsiasi ambito sociale e l’esigenza di superare il senso di tolleranza o\e di rassegnazione che parte della società civile sembra aver adottato rispetto a tale fenomeno».

Dunque sarebbe stata la droga la causa del litigio che ha portato alla violenta aggressione. Nelle prossime ore dovrebbe svolgersi l’interrogatorio di garanzia.

Una vicenda, quella accaduta durante la notte della Vigilia di Natale, che ha scosso l’intera città di Campobasso dove la vittima era molto conosciuta.