Assassinio a Campobasso. Uomo accoltellato, fermato il presunto colpevole (video)

Una notte di follia ha turbato la Vigilia di Natale a Campobasso. Un uomo di circa 40 anni è deceduto al Cardarelli di Campobasso dove è stato portato per le gravi ferite da armi da taglio riportate in seguito ad una colluttazione avvenuta con un’altro uomo nei pressi di via Giambattista Vico, zona Terminal bus. Il tutto si sarebbe verificato verso le 22,30 alla presenza di alcune persone che avrebbero anche allertato i primi soccorsi. Sul posto i Carabinieri di Campobasso che hanno già fermato il presunto assassino, anch’egli di Campobasso. Stando alle prime indiscrezioni sia la vittima che il carnefice sarebbero noti alle forze dell’ordine. All’origine del fatto una lite degenerata in un terribile assassinio che turba l’intera comunità. I Carabinieri hanno proseguito i rilievi fino a tarda notte così come si evince dai video che abbiamo pubblicato e che risalgono a due ore dall’accaduto.