Assaggio di serie A per i piccoli calciatori delle Acli in casa della Spal

Due giorni di stage al centro sportivo Fabbri, l’amichevole con i pari età ferraresi e poi tutti allo stadio per la gara con il Brescia di Balotelli

CAMPOBASSO. Nello scorso weekend la scuola calcio Acli di Campobasso è stata ospite della Spal, la squadra della città di Ferrara che milita in serie A, per una doppia giornata di specializzazione tecnica al centro sportivo Fabbri. Protagonisti i piccoli calciatori delle annate 2007, 2008 e 2009 che, oltre ad un clinic specifico sulla tecnica calcistica curato dallo staff tecnico del settore giovanile bianco azzurro, si sono confrontati in amichevoli con i pari età del club ospitante. Lo stage si è concluso assistendo alla partita di serie A tra Spal e Brescia.

Bilancio più che positivo per lo staff delle Acli, rappresentato nell’occasione dai mister Antoniani, Colitti e Parcesepe: gli alfieri delle rispettive squadre hanno avuto modo di mettersi in luce agli occhi dei selezionatori nazionali del club ospitante che tanto entusiasmo hanno manifestato nei confronti del club molisano, compiacendosi con il coordinatore delle Acli, Andrea Lupo per l’ottima organizzazione tecnica e societaria dimostrata. Tutti i ragazzi, inoltre, hanno avuto modo di apprendere nuove nozioni e di realizzare un esperienza di gruppo che cementifica ulteriormente l’amicizia e la coesione verso uno sport ed un club da sempre attento alla formazione dei ragazzi.