Asrem, Toma nomina il nuovo Dg: ecco il successore di Sosto

E’ finalmente arrivato il sostituto di Gennaro Sosto. L’Azienda Sanitaria della Regione Molise ha il suo nuovo vertice. E’ stato, infatti, nominato, a breve sarà pubblicato il decreto presidenziale, il nuovo direttore generale dell’Asrem. La Giunta regionale, che si è riunita questa sera, venerdì 7 febbraio, ha scelto il nuovo Dg. Si tratta di Oreste Florenzano, attualmente direttore amministrativo dell’Azienda ospedaliera ‘San Pio’ di Benevento.

Avvocato 50enne, prima dell’incarico al San Pio, assunto nell’ottobre del 2019, ha guidato l’UOC Gestione Risorse Umane del Pascale di Napoli e per tre anni è stato direttore amministrativo al “Ruggi D’Aragona” di Salerno, dove ha svolto anche l’incarico di subcommissario e di dirigente.

Così, dopo sei mesi di vacatio, l’Asrem ha finalmente un nuovo vertice. Certamente un compito non agevole per Florenzano che dovrà affrontare una lunga serie di problematiche. Ora si attendono le nomine di direttore sanitario e amministrativo. Vale a dire quelli che prenderanno il posto di Lucchetti e Forciniti. Come direttore sanitario in pole c’è Virginia Scafarto, attuale commissario straordinario dell’Asrem.