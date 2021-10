Asrem, sospesi 6 dipendenti no vax: tra loro anche 4 infermieri

Resteranno a casa e senza stipendio fino a quando non decideranno di vaccinarsi o comunque fino al 31 dicembre 2021

Sono 6 i dipendenti sospesi dall’Asrem per inadempimento dell’obbligo vaccinale contro il Covid. Si tratta di un impiegato amministrativo, un tecnico sanitario e ben 4 infermieri. La sospensione durerà fino a quando i sei non decideranno di vaccinarsi e comunque fino alla fine dell’anno, con scadenza, dunque, al 31 dicembre. E’ la prima sospensione messa in atto dall’Asrem, così come previsto dall’articolo 4 del de­creto legge 44/2021 (che in­troduce l’obbligo vaccinale per il personale sanitario). Il tutto era partito con all’incirca 40 diffide ai dipendenti Asrem. Tra l’idoneità al vacciono anticovid presentata e alcuni ripensamenti dei ‘no vax’ il numero era sceso ad una decina di dipendenti. I primi provvedimenti di so­spensione sono stati firmati dal direttore generale Ore­ste Florenzano martedì. «Mio malgrado ho dovuto adottare questi provvedi­ menti perché sono previsti dalla normativa vigente -ha spiegato Florenzano a Primo Piano Molise- non­ché dalla necessaria atten­zione che noi dobbiamo ave­ re per mantenere il funziona­ mento dell’Asrem in sicurez­za. Sono atti dovuti, dei quali mi dispiace». Prima di arrivare alla so­spensione, assicura, «abbia­mo esperito ogni utile tentati­ vo per comunicare con gli in­teressati, per farci consegna­ re la eventuale documenta­zione in base alla quale dal punto di vista medico avreb­bero potuto essere esonerati dalla vaccinazione. Li abbia­mo ripetutamente invitati alla vaccinazione. Purtroppo non possiamo consentirci di cor­rere alcun rischio». «Ormai i fatti lo dimostrano: la vacci­ nazione è l’unico strumento che abbiamo in questo mo­mento per combattere la pandemia», sottolinea. Il clu­ster individuato nella casa di riposo Pistilli di Campobas­so, 23 ospiti e 3 operatori positivi, e il fatto che siano tutti asintomatici sono evi­denze che testimoniano, conclude il dg, «come non possiamo fermare il contagio ma possiamo fortemente li­mitare le conseguenze dan­nose e infauste sulla salute delle persone».