Asrem, sistema di prenotazioni in tilt. File e malcontento tra gli utenti

La segnalazione arriva dagli stessi utenti che da questa mattina, 19 gennaio, sono costretti a file lunghe a causa di un blocco nel sistema delle prenotazioni del Cup dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. Stando a quanto affermato dagli stessi utenti il sistema sarebbe andato in blocco per più di un’ora provocando delle file lunghissime e costringendo gli utenti a restare in fila, bloccati, all’interno del Cardarelli che, come è risaputo, è l’unico ospedale Covid del Molise all’interno del quale, attualmente, sono presenti diversi cluster di persone positive al Coronavirus. Malcontento e rabbia, quindi, tra gli utenti che sono stati costretti a restare bloccati in fila con il rischio degli assembramenti. Una situazione di difficoltà che si è verificata anche a Termoli dove nei giorni scorsi e anche nella mattinata di oggi si sono moltiplicate le segnalazioni di utenti rimasti in fila a lungo a causa del blocco delle prenotazioni al Cup dell’ospedale vecchio di via del Molinello e anche al San Timoteo. Una situazione che sicuramente non ha fatto piacere agli utenti preoccupati anche dal rischio di contagio da Covid.