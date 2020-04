Asrem, Scafarto e Florenzano ringraziano la società civile molisana

I dirigenti: animati da un entusiasmo commovente hanno dato un senso concreto e tangibile alla parola solidarietà

«Come in una grande famiglia – si legge in una nota a firma di Virginia Scafarto, direttore sanitario Asrem e Oreste Florenzano, direttore generale Asrem) ogni membro è pronto a dare il proprio contributo nei momenti di necessità, così la società civile molisana di è posta senza indugio al fianco della sanità regionale e degli operatori impegnati in prima linea in questo momento di grave difficoltà per l’intera popolazione. Amministratori locali, imprenditori, professionisti, singoli cittadini e tanti ragazzi animati da un entusiasmo commovente e coinvolgente stanno lavorando con noi e per noi per fare risposta ai tanti bisogno legato all’emergenza sanitaria in atto. A tutti e ad ognuno di loro va il nostro commosso ringraziamento per aver dato un senso concreto e tangibile alla parola solidarietà».