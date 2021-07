Asrem, Pos fuori servizio: lunghe file e disagi al Cardarelli e a via Petrella

Asrem, ancora disservizi sia al centro di prenotazione (Cup) del Cardarelli di Campobasso che presso gli uffici di prenotazione di via Petrella. Diverse le segnalazioni giunte in redazione sul mancato funzionamento dei Pos (disagi si sono già verificati nei mesi scorsi). «I nuovi apparecchi elettronici di pagamento – segnalano i lettori – ancora non vengono installati e dunque al momento questo importante servizio risulta inesistente. Ci auguriamo che l’Asrem risolva la problematica al più presto; non è tollerabile che nel 2021 ancora si assista a simili disagi. Stamane – termina la segnalazione – in tanti sono si sono dovuti recare in bar e locali al di fuori delle strutture per farsi cambiare i soldi e pagare i ticket. Una situazione incresciosa che ci auguriamo venga risolta in tempi brevi».