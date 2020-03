Asrem: per le persone fragili i medicinali possono essere ritirati da terzi

Al fine di consentire alle associazioni di volontariato o ad altri soggetti terzi di poter prelevare i farmaci e consegnarli a persone con disabilità che presentino condizione di fragilità o di comorbilità tali da renderle soggette a maggiore rischio epidemico, con Ordinanza n.5 del 14.03.020 è stato disposto che il medico, su richiesta dell’interessato potrà procedere direttamente all’invio della ricetta in via telematica alla farmacia indicata dal paziente.

Il cittadino che si trovi in una delle condizioni previste, potrà delegare ad un soggetto terzo il ritiro dei farmaci prescritti tramite la compilazione del modello Allegato 1, contenuto nell’ordinanza.

La farmacia potrà procedere alla consegna dei farmaci su presentazione del modello di delega previo accertamento della identità del delegato facendo sottoscrivere allo stesso la ricevuta di avvenuta consegna dei farmaci in calce all’atto di delega che sarà conservata dalla farmacia erogatrice.

Qualora Il medico, per qualsiasi ragione, non possa provvedere alla trasmissione in via telematica della ricetta, è autorizzato a consegnare la stessa a soggetti diversi dall’interessato, muniti di delega rilasciata da quest’ultimo conforme al modello di cui all’allegato 2 della ordinanza, previo accertamento della identità del delegato.

Si allega schema esemplificativo delle disposizioni emanate