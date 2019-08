Asrem, ok a nuova tecnologia per la gestione delle liste di attesa

Approvato il capitolato speciale finalizzato all’acquisizione di un Cup unico in linea con le disposizioni nazionali

CAMPOBASSO

Il Piano attuativo di governo delle liste di attesa dell’Azienda sanitaria regionale del Molise, al momento presenta “criticità dovute al sistema informatizzato di gestione delle agende di prenotazione, ormai obsoleto dal punto di vista informatico, gestito dalla Società in house della Regione Molise che non permette le attività peraltro obbligatorie e vincolanti previste dal nuovo Piano nazionale così come confermato dalla stessa Società a seguito di colloqui e mail intercorse”. È quanto si legge in un documento dell’Asrem nel quale viene anche specificato che con un provvedimento del direttore generale “è stato approvato il capitolato speciale finalizzato alla acquisizione del nuovo Cup unico con correlato servizio di call center, front office e back office che prevede la fornitura di un sistema in linea con le disposizioni nazionali e soprattutto “alla portata del cittadino con servizi web di prenotazione e pagamento oltre di disdetta delle prenotazioni”.