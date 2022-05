Asrem, la prevenzione mammografica con il camper mobile domani e venerdì a Pietracatella

“Un minuto del tuo tempo può salvarti la vita, fai la mammografia per il tumore al seno. Chi si cura di te non ti lascia solo!” Con questo slogan Asrem torna in strada con il poliambulatorio mobile (con mammografia a bordo) che porta la prevenzione in strada, a contatto con i cittadini.

La tappa giovedì 19 e venerdì 20 maggio è a Pietracatella, in via Fontanelle (area belvedere – Municipio). Gli screening mammografici gratuiti si svolgeranno dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.30

Oltre a chi ha già ricevuto o riceverà la lettera d’invito a casa, Regione e ASReM hanno inteso estendere la possibilità di partecipare anche alle donne non invitate e che abbiano le seguenti caratteristiche: residenti in Molise; rientranti nella fascia d’età tra i 50 ed i 69 anni; che non abbiano già effettuato una mammografia all’interno del programma screening regionale negli ultimi 24 mesi).

Per informazioni contattare il numero 0874 409160.

Il Comune di Pietracatella ha messo a disposizione le sale del Comune e gli addetti comunali per i 2 giorni dello screening. “Dopo mesi nei quali la prevenzione è stata giocoforza compressa dalle emergenze legate alla pandemia, – dice il Sindaco di Pietracatella – è importante ed essenziale ricominciare con gli screening. La cultura della prevenzione, legata al territorio, è alla base di una sanità efficiente nelle aree interne”.