Asrem, la Corte dei Conti ravvisa una “diffusa irregolarità”

«Una situazione di diffusa irregolarità contabile, un non corretto ed efficace uso del- le risorse nonché un elevato rischio di squilibrio di bilancio…». Questo un passaggio della deliberazione della Corte dei Conti dello scorso

5 luglio, con presidente il dott. Mario Nispi Landi, che di fatto mette “sub iudice” il bilancio Asrem.

Tra le criticità riscontrate ci sono anche (ma non solo): perdita di esercizio, saldo negativo della gestione finanziaria, rilevante ammontare di “altri interessi passivi”, determinati dal persistente ritardo dei pagamenti dei debiti v/fornitori; tempi medi di pagamento di 460,63 giorni superiori ai limiti di legge, errata imputazione di costi su esercizi diversi rispetto a quello di competenza con la rilevazione di costi di natura straordinaria quali le sopravvenienze passive e la mancanza di importi iscritti nella voce dei ratei e risconti attivi e nei ratei passivi. La Corte dei Conti ha però approvato la relazione istruttoria depositata il giorno 25 giugno 2019 dal Magistrato Istruttore, Cons. Luigi Di Marco, relazione concernente la verifica sul bilancio previsionale e d’esercizio 2017 dell’Azienda sanitaria della Regione Molise – A.S.Re.M.

La Corte dei Conti ha inoltre ordinato che una copia della pronuncia sia trasmessa al Direttore Generale, al Collegio Sindacale dell’ASReM, nonché – in relazione al dovere-potere di vigilanza loro demandato – al Presidente del Consiglio della Regione Molise (perché ne dia comunicazione ai componenti del Consiglio, e al Presidente della Giunta della Regione Molise, per le valutazioni e le determinazioni di rispettiva competenza, che dovranno essere comunicate alla Sezione stessa), alla locale Procura regionale della Corte dei conti oltre che alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell’Economia e delle Finanze per le valutazioni di competenza.