Asrem, il commissario Manfredi Selvaggi: «Fungerò da traghettatore verso il nuovo corso»

Il suo sarà un incarico a tempo, fino a quando la Giunta non nominerà il nuovo direttore generale

Riaperti i termini per la costituzione degli elenchi di direttore sanitario e amministrativo

Direttore generale dell’Arpa Molise, già dirigente Asrem, Alberto Manfredi Selvaggi, fratello di Carlo, magistrato a capo della struttura del Pnrr, è il nuovo commissario dell’Asrem. Il suo sarà un incarico a tempo, fino a quando la Giunta regionale non nominerà il direttore generale. «Il primo ringraziamento va al presidente e alla Giunta che hanno manifestato stima nei miei confronti. In questo breve periodo svolgerò il ruolo di traghettatore verso la nomina del nuovo dg dell’Asrem, la cui procedura è attualmente in corso e dovrebbe concludersi a breve.

Mi occuperò – ha proseguito – dell’ordinaria amministrazione, delle urgenze e delle questioni in sospeso. La programmazione e la risoluzione delle problematiche più importanti saranno compiti del nuovo direttore generale. Sono contento di poter dare una mano in questo momento, ma il mio lavoro resta all’Arpa Molise».

Ora la Giunta regionale potrà scegliere con maggiore calma il successore di Florenzano, attingendo dall’elenco dei 13 che nel frattempo si è ridotto a 12 visto che Evelina Gollo, ex commissario Asrem, si è trasferita in Sardegna.

In pole dovrebbe esserci Gianluca Capochiani, attuale direttore amministrativo dell’azienda sanitaria Policlinico di Bari, mentre sembrerebbero in calo le quotazioni di Lolita Gallo.

La scelta di nominare un commissario è stata fatta anche, come si evince dalla delibera numero 262 del 4 settembre, nelle more della costituzione degli elenchi di direttore sanitario e amministrativo, i cui termini per l’iscrizione sono stati riaperti con delibera 248 del 28 agosto. redpol