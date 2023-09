Asrem, i nomi dei candidati alle cariche di direttore sanitario e amministrativo

Sono stati resi noti gli elenchi (vedi foto allegate) dei candidati alle cariche di direttore sanitario e amministrativo dell’Asrem. La scelta dei nuovi vertici tocca al nuovo direttore generale, Di Santo. Incarichi prestigiosi da più di centomila euro l’anno. E chiaramente fanno gola a tanti. Qualche sorpresa negli elenchi, infatti sono stati dichiarati “non ammessi” Romeo Flocco, come direttore sanitario, e Fabio Sebastiano e Gino Baldi, come direttore amministrativo.

Ci sono poi gli ammessi con riserva alla direzione amministrativa, tra loro nomi abbastanza noti, come: Giovanna Buono, Lolita Gallo, Loredana Paolozzi e Giovanni Presutti.