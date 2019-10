Asrem, Gennaro Sosto rinuncia, indicherà lui a Toma altri candidati

Ha declinato l’offerta del governatore. Oggi giunta on-line per scegliere le alternative

CAMPOBASSO. L’ex direttore generale dell’Asrem, Gennaro Sosto, ha ufficialmente rinunciato all’offerta di Toma per ricoprire il ruolo di commissario fino al 31 dicembre. Troppi i suoi impegni in Campania ma si è offerto di fare lui due nomi per Toma, tra i quali scegliere il commissario a termine dell’Asrem. Non è escluso, però, che Sosto abbia rinunciato perché incompatibile come già ventilato nell’ultima riunione in prefettura a Isernia. Entro oggi la nomina con una giunta regionale convocata on line.