Asrem, Evelina Gollo nominata nuova direttrice sanitaria dell’Ares Sardegna

In conseguenza del nuovo incarico, il suo nome esce dai papabili per il ruolo di direttore generale che sarà scelto nei prossimi giorni

La commissaria dell’Asrem, Evelina Gollo, come riportato dall’Unione Sarda.it, è stata nominata nuova direttrice sanitaria dell’Ares, l’Azienda Regionale per la Salute della Sardegna, fino al 31 dicembre 2026. La manager, Annamaria Tomasella – anche lei con un passato in Molise nelle vesti di sub commissario alla sanità regionale – le ha conferito l’incarico (che partirà dal prossimo 4 settembre) per coprire il posto lasciato libero nelle scorse settimane da Giuseppe Dessì. Nella sede di Cagliari, la Gollo affiancherà, oltre alla direttrice generale Tomasella, anche il direttore amministrativo Attilio Murru.

Va da sé che, in seguito all’assunzione di questo nuovo incarico, il nome della Gollo non sarà più tra i papabili per l’incarico di direttore generale dell’Asrem, la cui nomina dovrebbe avvenire nei prossimi giorni.