Asrem, due nuovi concorsi per la ricerca di personale medico

Indetta una nuova selezione per reperire 5 psichiatri e 4 dottori di Medicina Interna

Prosegue la lotta contro la carenza del personale medico in Molise.

Il direttore generale Asrem, Oreste Florenzano, si è visto costretto a firmare un nuovo provvedimento a seguito della richiesta del direttore del Dipartimento Salute mentale e Dipendenze.

L’Azienda sanitaria regionale del Molise ha pubblicato in contemporanea due avvisa, per titoli, per l’assunzione a tempo determinato di cinque medici della disciplina di Psichiatria, da ripartire presso le varie strutture sanitarie della regione, e un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di cinque psichiatri. Pubblicato anche l’Avviso per il reperimento di 4 Dirigenti medici della disciplina di Medicina Interna, da assegnare presso le varie sedi ASReM;

L’Azienda sanitaria ha altresì precisato che “le graduatorie verranno utilizzate anche per gli eventuali nuovi posti previsti dal Piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024 in corso di adozione”.