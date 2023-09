Asrem, Di Santo: «Sarò un direttore generale tra la gente e al fianco dei pazienti fragili»

Parla il nuovo dg dell’Azienda Sanitaria regionale: «E’ importante nell’immediato costruire o ricostruire una rete emergenziale, garantendo al cittadino la possibilità di avere una cura in casa, cioè in Molise»

«Io sono un sannita di nascita e dal 18 settembre sarò anche un molisano d’adozione».

Dopo un ingegnere e un avvocato, al vertice della sanità regionale approda, finalmente, un medico. Il dottor Giovanni Di Santo è il nuovo dg dell’Asrem. «Sarò un direttore generale tra la gente, al fianco del paziente e soprattutto al fianco dei pazienti fragili». Le sue prime parole vanno nella direzione auspicata, dal momento che in Molise, purtroppo, si vive di fragilità. Soprattutto in sanità.

Questa mattina la nomina da parte della giunta regionale che il dg tiene a ringraziare: «Sono onorato e ringrazio chi ha riposto fiducia nella mia persona, dal presidente all’intera giunta. Penso di essere pronto alle sfide e mi auguro di poter costruire, insieme a tutti coloro i quali svolgono ruoli importanti nel settore in Molise, una sanità vicina al cittadino. Certo bisognerà studiare un’integrazione tra gli ospedali e il territorio, dando spazio a tutte le specialità esistenti, potenziando le peculiarità territoriali, rilanciando l’attività ospedaliera e fornendo qualità ai servizi per il cittadino. Ma soprattutto scenderò dal Palazzo per stare tra i pazienti e al fianco dei medici. Cercherò di vivere i problemi quotidiani tra la gente, che è ben diverso dal leggerli solo su freddi report».

Problemi che, purtroppo, in Molise, sono tanti. Dalla carenza dei medici, criticità italiana ma fortemente accentuata nella nostra regione, alla rete dell’emergenza urgenza per quanto riguarda le malattie tempo dipendenti. «E’ importante nell’immediato – ha commentato il dottor Di Santo – costruire o ricostruire una rete emergenziale, garantendo al cittadino la possibilità di avere una cura in casa, cioè in Molise, attraverso percorsi strutturati. Soprattutto avere una visione oculata su quelle che sono le criticità per cercare di risolverle. Non sarà semplice, ma, come detto, sono pronto alle sfide».

L’Asrem è un’azienda complessa, la prima in regione per fatturato e per personale. Quale sarà la sua ricetta?

«Devo prima conoscere gli ingredienti attraverso un’analisi scrupolosa e poi metterli insieme attraverso un gioco di squadra. Ritengo che solo una squadra unita può essere vincente».

Avere un medico al timone della sanità può risultare un vantaggio?

«E’ importante non solo per la conoscenza di percorsi clinico assistenziali, per la comprensione delle patologie, ma anche per i percorsi formativi. Il medico può comprendere le criticità della salute e la sanità è fatta di salute. E la salute – ha chiosato il nuovo dg dell’Asrem – non ha un prezzo».

«Io sono un sannita di nascita – ha concluso il dottor Giovanni Di Santo – e dal 18 settembre sarò anche un molisano d’adozione». mdi