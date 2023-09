Asrem, Di Santo: «Il mio viaggio in Molise è partito dal Cardarelli tra medici e pazienti»

Si è insediato il dg dell’Azienda Sanitaria Regionale: «Dobbiamo arrivare quanto più possibile in periferia, cioè vicino al paziente che deve sentirsi protetto»

Si è insediato questa mattina, lunedì 18 settembre, negli uffici di via Petrella. Giovanni Di Santo, il nuovo direttore generale dell’Asrem, però, ha iniziato la sua avventura in Molise dal Cardarelli di Campobasso. Un segnale di vicinanza a medici e pazienti prima di arrivare nelle stanze di comando.

«L’inizio del mio viaggio molisano – ha detto ai nostri microfoni – è stato al Cardarelli. Ho avuto modo di parlare con i direttori delle unità operative complesse ed è stato innanzitutto un segnale. Cioè la volontà di stare tra i medici e al fianco del paziente. Cercheremo di fare un gioco di squadra e tutti devono salire a bordo per provare a migliorare questa sanità cercando di superare le criticità che inevitabilmente incontreremo sul nostro cammino. Come detto più volte da oggi sarò un molisano, un sannita molisano: io sono più confinato nella zona dei pentri e insieme ai frentani ci incontreremo a Pietrabbondante per far passare i romani sotto alle forche caudine».

Le criticità della sanità molisana, come noto, sono molteplici e sarà necessario sfruttare ogni possibilità per cercare di migliorarla. «Cercheremo insieme alla squadra di studiare i percorsi e proveremo a sfruttare tutte le possibilità, anche attraverso i finanziamenti del Pnrr, per arrivare quanto più possibile in periferia, cioè vicino al paziente. Dobbiamo dare vicinanza al paziente che deve sentirsi protetto. Il nostro concetto deve essere quello del prendersi cura prima del curare».

Come sottolineato più volte, finalmente ci sarà un medico al vertice della sanità. «Penso il medico possa avere, per forma mentis, non perché sia migliore o peggiore, maggiore contezza delle patologie, del peso, della valenza e delle necessità delle patologie. In questo modo si ottimizzano risorse e costi per cercare di fornire la massima assistenza al paziente che si rivolge al nostro sistema sanitario».

L’INTERVISTA IN ALTO