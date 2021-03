Asrem, “deserto” anche l’avviso riservato a 3 dirigenti amministrativi

Sanità, in Molise non sono solo gli avvisi riservati ai medici ad andare deserti (l’ultimo – una procedura per titoli finalizzata al conferimento di tre incarichi a tempo determinato di dirigenti medici della disciplina di Anestesia e Rianimazione – a fine febbraio). Ci sono infatti difficoltà anche nel reperire personale non medico. Ad andare deserto, di recente, è stato l’avviso di mobilità volontaria dall’esterno per tre posti di dirigente amministrativo, pubblicato lo scorso 13 gennaio dall’Azienda sanitaria regionale del Molise. Le domande potevano essere presentate dal 18 gennaio al 17 febbraio, ma alla data di scadenza non sono pervenute istanze.